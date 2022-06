Schumacher krijgt belangrijke onderscheiding in Duitsland

Michael Schumacher is nog altijd één van de beste Formule 1-coureurs ooit. De Duitser verscheen sinds zijn ski-ongeluk in 2013 niet meer in het openbaar en over zijn gezondheidstoestand is maar weinig bekend. Men is Schumacher nog niet vergeten, zeker niet in Duitsland waar hij binnenkort een ereprijs zal krijgen.

Schumacher zal van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen namelijk de zogenaamde Staatspreis ontvangen. Een hogere onderscheiding bestaat er niet in deze deelstaat. De prijs wordt toegekend aan mensen die op cultureel of wetenschappelijk gebied iets groots hebben gepresteerd. Schumacher krijgt de prijs voor zijn werk als sportman en zijn inzet voor velen goede doelen.

De zevenvoudig wereldkampioen kan zelf niet aanwezig zijn bij de onderscheiding op 20 juli. Door zijn huidige toestand verschijnt hij niet in het openbaar. Zijn vrouw en kinderen Gina en huidige Haas-coureur Mick zullen de honneurs waarnemen. Ook zijn voormalig teambaas en ex FIA-president Jean Todt zal een rol hebben bij de ceremonie. Todt zal een zogenaamde laudatio geven. Schumacher behaalde in zijn loopbaan zeven wereldtitels, een record dat hij tot de dag van vandaag in handen heeft. Wel deelt hij dit record sinds 2020 met Lewis Hamilton.