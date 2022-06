Binotto spreekt wedstrijdleiding aan: "Het duurde opnieuw veel te lang"

Carlos Sainz was in Canada de enige coureur die het Max Verstappen lastig kon maken. De Spaanse Ferrari-coureur zette in de slotfase Verstappen stevig onder druk maar kwam er uiteindelijk niet langs. Het feit dat Sainz de druk er zo op kon zetten kwam door zijn pitstop tijdens de late Safety Car-fase.

Sainz reed hierdoor op versere banden dan Verstappen en bij Ferrari had men de hoop dat hun coureur de aanval kon openen. Dit lukte maar half, Sainz kon immers nooit een echte inhaalactie inzetten. De tweede plaats was een schrale troost maar bij Ferrari was er wel nog wat ergernis. Men vond namelijk dat de wedstrijdleider de Safety Car eerder de baan op moest sturen na de crash van Yuki Tsunoda.

Toen de Safety Car eenmaal de baan op kwam werd Sainz vrijwel direct de pits in geroepen. Teambaas Mattia Binotto is trots op het feit dat zijn team dit zo snel aanpakte. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik denk dat we maar één seconde hadden om te reageren. Als we niet zo snel hadden gereageerd was de situatie voor Sainz compleet anders. Maar ik vind wel weer dat de wedstrijdleiding echt sneller had moeten reageren. Dit duurde namelijk opnieuw veel te lang."