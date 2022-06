Klantenservice ViaPlay overbelast na veel klachten

ViaPlay kampt al langer met issues rondom de uitzendingen. Veel klanten hebben last van haperingen of helemaal geen beeld, dit is overigens niet bij iedereen.

Veel klanten proberen de helpdesk van ViaPlay te bereiken, maar die is helaas onbereikbaar door de vele berichten die de klantenservice ontvangt.

Wat helpt tegen de haperingen, is de app downloaden op de televisie en via daar inloggen.

Uitzending ook niet op orde

Veel mensen klagen via Twitter ook over de uitzending van ViaPlay. Zo zouden de commentatoren "te weinig vertellen en nuttige info verspreiden". Dat het beeld erg hapert kan worden bevestigd, maar dat de uitzendingen niet op orde zijn, is iedereens eigen mening.

Een optie om Olav Mol terug te krijgen, is door te streamen met Grand Prix Radio. Haperingen kan verholpen worden door de ViaPlay-app of streamen via F1TV Pro.