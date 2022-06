Bijzondere Benetton van Schumacher gaat onder de hamer

Liefhebbers van klassieke Formule 1-wagens kunnen binnenkort namelijk een opvallend exemplaar op de kop tikken. Met enige regelmaat gaan er bijzondere racewagens in de verkoop, zelden komen er echter wagens die volledig functioneel zijn op de markt. Nu is dit wel het geval en het is ook nog eens een bijzondere wagen.

Bij veilinghuis Bonhams gaat binnenkort namelijk een voormalige Benetton van Michael Schumacher onder de hamer. Het gaat om de Benetton B193B uit 1993. In de groen/gele wagen reed Schumacher naar één overwinning. De wagen werd aangedreven door een Ford-krachtbron en Schumacher werd dat jaar uiteindelijk vierde in het wereldkampioenschap.

Het bijzondere aan de wagen is dat het geen showmodel is. De auto is compleet functioneel, in theorie kan de eigenaar dus direct het circuit op. Bonhams verwacht in ieder geval dat er veel interesse voor de auto zal zijn. de Verwachte verkoopsprijs ligt dan ook zeer hoog. Het veilinghuis verwacht tussen de 1,3 miljoen en 1,9 miljoen euro te kunnen vangen voor de wagen.