Damon Hill: "Titelrace is nog lang niet voorbij"

Damon Hill is ervan overtuigd dat de titelrace van 2022 nog lang niet voorbij is, ondanks recente kostbare problemen voor Ferrari. Toen Charles Leclerc werd gedwongen om zich terug te trekken uit de Grand Prix van Azerbeidzjan als gevolg van een storing in de power unit, was het de tweede keer in drie races dat dit gebeurde terwijl hij aan de leiding lag.

Na enkele races had Leclerc een riante voorsprong op Max Verstappen - vanwege meerdere uitvalbeurten van de Nederlander, maar inmiddels is de situatie volledig omgedraaid en kijkt de Ferrari-coureur tegen een achterstand van 34 punten aan.

Het constructeurskampioenschap is ondertussen erg grimmig voor Ferrari. Red Bull raapte in Azerbeidzjan het maximaal aantal punten op, Ferrari scoorde nul punten omdat Carlos Sainz vlak voor Leclerc uitviel met een hydraulisch probleem, waardoor Red Bull inmiddels een gat van 80 punten voorsprong op Ferrari heeft.

Maar hoewel de situatie er wat somber begint uit te zien voor Ferrari, is Hill er vast van overtuigd dat de Scuderia nog steeds in de strijd zijn. "Het moet enorm frustrerend zijn, maar het kampioenschap ligt nog helemaal open. Het was een verschrikkelijke dag voor ze, maar ik denk niet dat het een ramp is. Het is nog te vroeg om daar over te praten. En Red Bull heeft ook problemen gehad", vertelde Hill aan Sky Sports F1.