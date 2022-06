Alpine test met jonge coureurs op Silverstone

Het team van Alpine is momenteel aanwezig op het circuit van Silverstone. Op het Britse asfalt werkt men enkele tests af in een verouderde auto. Achter het stuur zitten echter niet de vaste Formule 1-coureurs, enkele talenten mogen hun kunsten laten zien aan het team. Eén coureur maakt zijn debuut in een Formule 1-wagen.

Gisteren reed derde coureur, en regerend Formule 2-kampioen, Oscar Piastri zijn rondjes op het Britse circuit. Later op de dag maakte Alpine bekend dat er vandaag nog een coureur in actie zal komen in de A521. Ook de jonge Brit Olli Caldwell zal namelijk gaan testen. Vandaag zal de Formule 2-coureur zijn eerste meters gaan maken.