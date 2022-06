Pech blijft Leclerc achtervolgen: Monegask mist vlucht naar Canada

Charles Leclerc aast aankomend weekend op sportieve revanche. De Monegaskische Ferrari-coureur viel afgelopen weekend in leidende positie uit en zijn achterstand in het wereldkampioenschap is alleen maar gegroeid. Gelukkig voor Leclerc staat de Canadese Grand Prix aankomend weekend op programma en kan hij daar weer goed voor de dag komen.

De Canadese Grand Prix keert na twee jaar afwezigheid weer terug op de Formule 1-kalender. Het event belooft dan ook een groot feest te worden en de coureurs kijken ernaar uit. Voor Leclerc is het weekend in ieder geval niet naar wens begonnen, op Instagram deelt hij dat hij zijn vlucht heeft gemist.