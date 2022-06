Piastri zorgt voor geruchtenstroom met opvallend social media-bericht

Oscar Piastri is momenteel één van de meest besproken coureurs van het Formule 1-circus. De regerend Formule 2-coureur is tegenwoordig actief als reservecoureur van Alpine maar de geruchten over een snel debuut worden steeds luider. Hij wordt in verband gebracht met een move naar Williams waar hij Nicholas Latifi zou kunnen vervangen.

Er gaan veel geruchten rond. Men zegt dat Piastri volgend jaar met een soort huurconstructie naar Williams zou kunnen vertrekken en ook wordt er geroepen dat Piastri na Canada bij Williams mag instappen. Piastri zelf voerde deze geruchten door een foto op Instagram te plaatsen. De Australiër postte een foto van Silverstone met de tekst "Hier rij ik binnenkort!". Het zorgde voor een nieuwe geruchtenstroom maar Alpine deelde op social media dat Piastri vandaag een test afwerkt op het circuit.