Jos Verstappen ziet zwakte Red Bull: "Het schort alleen nog aan de kwalificaties"

Max Verstappen breidde afgelopen weekend zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Azerbeidzjaanse Grand Prix relatief simpel op zijn naam. Verstappen profiteerde eveneens van de dubbele uitvalbeurt van zijn concurrenten van het team van Ferrari. Toch valt er nog genoeg te doen.

Verstappen begon de race vanaf de derde startplaats en moest in eerste instantie teamgenoot Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc voorlaten. Na de uitvalbeurt van Leclerc verschalkte Verstappen vrij simpel zijn teamgenoot en kwam de overwinning op geen enkel moment echt in gevaar. Het gat in het wereldkampioenschap met Leclerc is inmiddels zeer fors geworden.

Profiteren

Verstappens vader Jos is zeer trots op de prestaties van zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur zag wel dat zijn zoon een portie gelukt had. Jos Verstappen is duidelijk in zijn column op Verstappen.com: "Ik vond Max ontzettend sterk in de race in Bakoe. Laten we eerlijk zijn, alles kwam ook goed uit. Ik denk dat Ferrari een goede call maakte door Lelerc naar binnen te halen tijdens de VSC. Toen Max naar binnen kwam was zijn achterstand 13 seconden. Later was er nog een VSC, daar had Leclerc ook van kunnen profiteren. Dat hij uitviel met een technisch probleem viel voor ons de goede kant op. Max was er misschien wel bijgekomen maar je moet dan toch wat risico's nemen. Maar zover kwam het niet."

Kwalificaties

Ondanks de goede prestatie van Verstappen is er wel wederom wat kritiek vanuit vader Jos. De voormalig coureur van Arrows ziet namelijk een grote zwakte van het team. Jos Verstappen is er duidelijk over: "Het enige waar het nog aan schort zijn de kwalificaties. Zaterdag zag je in het interview toch nog wel wat frustraties bij hem. Dit omdat het nog niet gaat zoals hij wilt. Als ze die kwalificaties beter voor elkaar krijgen, dan maakt hij het nog een stuk makkelijker voor zichzelf. Op de stratencircuits komt dat allemaal nog meer tot uiting. Daar ligt minder rubber dan heeft hij er toch wat problemen mee om de auto snel te laten roteren."