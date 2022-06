Verstappen ziet nog verbeterpunten: "Onze performance op zaterdag kan beter"

Max Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op enigszins simpele wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en kwam voor zijn teamgenoot Sergio Perez over de finish. De overwinning en het uitvallen van de concurrentie zijn nuttig voor Verstappens titelkansen.

Verstappens Ferrari-rivaal Charles Leclerc bereikte de finish immers niet. Hierdoor is Verstappen stevig uitgelopen in het wereldkampioenschap en is Leclerc zelfs ingehaald door Perez. De kansen op een tweede wereldtitel zijn voor Verstappen ineens veel groter geworden dan voorheen, zelf wil de Red Bull-coureur echter nog niet te hard van stapel lopen.

Zaterdag

Tijdens de gebruikelijke persconferentie voor de top drie kwam Verstappens riante voorsprong vanzelfsprekend ten sprake. De Nederlander werd dan ook gevraagd wat hem nog kan tegenhouden als zijn zaterdagen beter worden. Verstappen was er helder over: "Ik dat dat elk weekend anders is en ja, ik denk dat onze performance op zaterdag wel beter kan. Op één of andere manier zijn we nog niet zo snel als Ferrari."

Performance

Verstappen wordt tijdens de kwalificatie vrijwel altijd verslagen door Leclerc, de Monegask heeft een abonnement op de eerste startrij dit seizoen. Toch worden de punten pas verdeeld op zondag en dan staat Verstappen meestal op. Verstappen is duidelijk over de verbeterpunten: "Ik wil voor mijzelf gewoon wat meer performance op de zaterdag. Ook met het gevoel van de auto. Op de zondagen voelt alles wat beter. Maar goed, er is nog genoeg werk te verrichten om de auto te verbeteren."