Hamilton hint op deelname Canadese Grand Prix

Lewis Hamilton kende een goede Azerbeidzjaanse Grand Prix en kwam gisteren als vierde over de streep. Ondanks het goede resultaat was hij allesbehalve tevreden na afloop van de race. De Britse Mercedes-coureur had namelijk enorm veel last van porpoising en het gehobbel zorgde voor onprettige situaties.

Tijdens de race liet Hamilton al weten dat hij enorme last had van zijn rug. Na afloop van de race werd de rugpijn van de zevenvoudig wereldkampioen nog duidelijker in beeld gebracht, me de nodige moeite klom hij uit zijn auto. Bij het team van Mercedes maakt men zich inmiddels zorgen, teambaas Toto Wolff vroeg zich zelfs af of Hamilton aankomend weekend wel aan de start kan staan van de Canadese Grand Prix.

Hamilton zelf reageerde in eerste instantie niet op de zorgwekkende woorden van zijn teambaas. Later in de avond meldde de Brit zich op Twitter om zijn fans te bedanken. Hamilton sprak hier zijn welbekende motto 'still we rise' uit en lijkt de beweringen van Wolff te ontkrachten. De Mercedes coureur sluit zijn bericht namelijk af met: "Ik zie jullie allemaal volgende week."