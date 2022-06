Russell blij met podiumplaats: "Porpoising maakt het ons moeilijk maar dit resultaat is heel goed"

Het team van Mercedes heeft het dit jaar erg moeilijk. De W13 is niet de auto waar het team op gehoopt had en dat komt vooral door het ontwerp en dan met name de problemen met het stuiteren op de rechte stukken. Lewis Hamilton heeft zelfs zoveel last dat zijn rug pijn doet en hij vrijwel elke dag naar de fysio moet om de volgende dag weer te kunnen rijden.

Teamgenoot George Russell haalt bovendien betere resultaten. De jonge Brit lukt het om vrijwel elke sessie beter te scoren dan de zevenvoudig wereldkampioen. In de kwalificaties en races gaat het hem beter af wat resulteert in een vierde plaats in het kampioenschap en 37 punten meer dan Hamilton.

Ook in Bakoe scoort Russell beter. In de kwalificatie stond hij voor Hamilton en tijdens de race finishte hij vanmiddag derde, waarmee hij zijn derde podiumplaats van het seizoen behaalde. Na afloop is het porpoising toch vooral onderwerp van gesprek. De Mercedes-coureur: "Je moet er staan op het moment dat het er toe doet."

"Ik wil iedereen bedanken in onze fabrieken van Brackley en Brixworth voor al het harde werk. Het is dit jaar niet makkelijk voor ons met alles dat we moeten meemaken in de auto, het stuiteren. Het is zwaar voor ons maar ik ben blij met de derde plaats die we vandaag hebben gehaald."