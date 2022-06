Uitslag VT2 Azerbeidzjan: Leclerc sneller dan de Red Bulls van Perez en Verstappen

De eerste dag van het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend zit erop. In de tweede vrije training in hoofdstad Bakoe werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. De tweede tijd was in deze sessie een prooi voor Sergio Perez . De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Max Verstappen.

Carlos Sainz trapte de tweede training in Azerbeidzjan af. Inmiddels was de avond ingetreden in Bakoe en de zon scheen niet meer zo fel als eerder op de dag. Max Verstappen kon echter niet genieten van de koelere omstandigheden, de Nederlander moest lang wachten voordat hij de baan op kon. In de eerste training had hij immers te maken met een achtervleugel die nogal veel bewoog. De Red Bull-monteurs waren lang bezig met de vleugel.

Plasticzakjes

Na een kwartier kwam Verstappen alsnog de baan op. Veel van zijn collega's waren toen al begonnen met de training, niet alles verliep naar wens. Lando Norris schoot rechtdoor en Esteban Ocon en Sainz kregen te maken met een opvallende hindernis. Beide coureurs reden namelijk over een plasticzak heen, deze waren op de baan gewaaid. De zakken zorgden niet voor schade en al snel konden de coureurs hun weg vervolgen.

Uitloopzones & Albon

Ook Mick Schumacher was er weer bij, de Duitser moest vrijwel de gehele eerste training missen door een probleem. De tweede training verliep ook niets naar wens, Schumacher schoot rechtdoor en maakte kennis met de uitloopzone. Veel coureurs overkwam hetzelfde. Onder andere Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Sergio Perez (twee keer) en Lance Stroll gingen ook wijd. Alexander Albon vond echter geen uitloopstrook op zijn pad, de Thaise Brit ging wijd op een raar punt en raakte de muur. De schade was fors maar hij kon de pits zelfstandig bereiken.

Koplopers

Aan de kop van het veld hield Red Bull de schade beperkt. Ferrari-coureur Leclerc was de snelste maar Perez en Verstappen waren niet veel langzamer. Perez noteerde de tweede tijd, deze was slechts 0,248 seconden langzamer dan de snelste tijd van de dag. Verstappen werd derde en was 0,356 seconden langzamer dan Leclerc. Ferrari-coureur Carlos Sainz noteerde een minder snelle tijd en was ruim een seconde langzamer dan zijn teamgenoot, het leverde hem de vijfde tijd op. De vierde tijd was verrassend genoeg voor Alpine-coureur Fernando Alonso. De Spanjaard zag er de gehele sessie zeer snel uit en kan zomaar gaan verrassen in de straten van Bakoe.