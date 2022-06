Binotto ziet salarisplafond voorlopig niet gebeuren: "Kunnen contracten niet verbreken"

Sinds 2021 werkt men in de Formule 1 met een budgetplafond. Het budgetplafond staat dit jaar op 140 miljoen dollar, meer mogen de teams niet uitgeven. Er zijn echter wel een aantal zaken die buiten het budgetplafond vallen zoals het salaris van de coureurs en topmensen. Ook op dit punt wil men iets veranderen.

Enkele weken geleden werd namelijk bekend dat er ook wordt gesproken over een salarisplafond. Dat zou dus betekenen dat alle coureurs en topmensen niet meer mogen verdienen dan vooraf vastgelegd. Het nieuws viel niet bepaald goed bij een aantal coureurs, het management van Max Verstappen reageerde bijvoorbeeld behoorlijk fel. Recent bespraken de teams het plan weer, het is echter lastig.

De teambazen doen niet geheimzinnig over de bespreken over het salarisplafond. Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontkent niet dat men erover heeft gesproken. Binotto merkt echter dat het geen eenvoudige zaak zal gaan worden. Tegenover Motorsport.com spreekt de Ferrari-teambaas zich uit: "We kijken naar wat een mogelijke oplossing kan zijn. Op korte termijn zal het niet gebeuren. De reden hiervoor is dat we al contracten hebben en die kunnen we niet zomaar gaan verbreken. Er zijn nogal wat juridische implicaties die we moeten onderzoeken om te kijken hoe we dit moeten aanpakken."