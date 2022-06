Massa: ''We moeten zijn glimlach soms even zien''

Daniel Ricciardo kent tot dusver een ongelukkige periode bij McLaren en wordt stelselmatig om de oren gereden door zijn veel jongere teamgenoot Lando Norris. De overwinning op Monza in 2021 zorgde niet voor een ommekeer en ook de nieuwe reglementen veranderde weinig aan de situatie waarin Ricciardo verkeerd. Het huilen staat hem nader dan het lachen.

Ook voormalig F1-coureur Felipe Massa merkt dat Ricciardo niet goed in zijn vel zit. “Ik denk dat we zijn glimlach soms nog eens moeten zien", zei de Braziliaan tegen F1TV. "Hij moet ervan genieten."

De vice-kampioen van 2008 herkent de moeilijke tijd die de achtvoudig winnaar doormaakt. "Ik had een tijd bij Ferrari waar het lastig was. Op elk moment gaat er iets mis en kun je je niet op de juiste manier concentreren, misschien ben je niet ontspannen en blij."

Hij vervolgt verder: "Je moet gelukkig zijn, je moet genieten van je relatie met het team. Hij moet de glimlach terugkrijgen en genieten van racen."

CEO van McLaren Zak Brown heeft al openlijke kritiek geuit en in de paddock gonzen er geruchten dat Ricciardo op de schopstoel zit. Massa hoopt dat de coureur uit Perth zich niet laat afleiden door deze verhalen. "Als je op het niveau van Daniel Ricciardo zit, hij is een geweldige coureur op een ongelooflijk niveau, dan hoef je je geen zorgen te maken", zei hij. "Deze verhalen zijn klein vergeleken met wat je op het circuit kunt doen, dus je moet je concentreren op wat je op het circuit doet."

"Of hij een contract voor volgend jaar heeft of niet, het maakt niet uit", benadrukte de voormalige Ferrari-coureur. "Het probleem is anders, het is begrijpen hoe je gelukkig kunt zijn."