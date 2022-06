Goodwood Festival of Speed eert dit jaar Nigel Mansell

Over ruim twee weken staat het beroemde Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Van 23 tot 26 juni vindt het event in het Britse Goodwood weer plaats en veel legendarische auto's en coureurs zullen de welbekende heuvel oprijden. Dit jaar zal één coureur in het speciaal in het zonnetje worden gezet.

Op Goodwood zal men dit jaar namelijk het 30ste jubileum van de wereldtitel van Nigel Mansell gaan vieren. De Britse legendarische coureur zal in het weekend veelvuldig in het zonnetje worden gezet. Mansell zal de heuvel beklimmen in meerdere wagens uit zijn loopbaan. De Brit zal ook zijn titel winnende Williams FW14B besturen. Ook zal de Brit achter het stuur kruipen van de Ferrari's uit zijn Formule 1-loopbaan, ook zal hij zijn Lotus 91 besturen.

Mansell zelf kijkt reikhalzend uit naar het event op het Britse landgoed. In een persbericht van Goodwood spreekt de Britse coureur zich uit: "Ik kijk ernaar uit om het Festival of Speed dit jaar te bezoeken! Het is altijd al een bijzonder evenement en ik kijk ernaar uit om enkele van mijn auto's weer te besturen en om mijn wereldtitel van 30 geleden te vieren met de fans op Goodwood."