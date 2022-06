Brundle leeft mee met Leclerc: "Twee zeges verloren in acht dagen"

Charles Leclerc begon op sterke wijze aan het huidige seizoen maar in de meest recente races had hij louter pech. De Monegaskische Ferrari-coureur had vorige week in zijn thuisland Monaco een grote kans op de zege maar deze verspeelde hij door een strategische fout. Een week eerder viel hij uit in Spanje.

In Spanje reed Leclerc ruim aan de leiding totdat hij tegen een betrouwbaarheidsprobleem aan liep. Hierdoor verspilde hij de leiding in het wereldkampioenschap aan Max Verstappen. In Monaco kreeg Leclerc een nieuwe kans op een goed resultaat maar Ferrari ging volledig de mist in bij de pitstopreeks. De Italiaanse renstal riep ook Carlos Sainz naar binnen en moest een dubbele stop uitvoeren.

Blunder

Leclerc begon op pole maar werd door de blunder slechts vierde. De frustratie was reusachtig en de Monegask krijgt veel steun. Ook voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle leeft mee. De Brit bespreekt de situatie in zijn Sky-column: "Je moet wel medelijden hebben met Leclerc, hij pakte de pole en reed comfortabel aan de leiding. Die strategie wierp hem terug naar de vierde plaats. In de achttiende ronde wisselde hij naar de inters en drie rondjes later moest hij na een verwarrende radioboodschap alweer wisselen naar de slicks. Daarbij moest hij eventjes wachten op Sainz."

Gevoelens

De dubbele stop van Ferrari was uiteindelijk de spelbreker in de race voor Leclerc. Brundle zag het gebeuren en de Brit zag tevens dat concurrent Red Bull de situatie aanvoelde: "Leclerc kreeg de undercut van Perez om zijn oren waardoor hij werd terugverwezen naar de tweede plaats. Door die tweede stop kwam hij terug op de vierde plaats. Tijdens de rode vlag door de crash van Mick Schumacher heeft hij zeker weten in staat om zijn gevoelens te delen met zijn team."

Relatie

Leclerc begon de race op de best mogelijke uitgangspositie maar werd de grote verliezer van het weekend. Verstappen liet namelijk iets uit in de strijd om het wereldkampioenschap. Brundle: "Dit was zijn race om te verliezen, dat hij niet eens op het podium staat strooit alleen maar meer zout in de wonden. De gedeelde bewondering tussen Leclerc en Ferrari doet mij denken aan de relatie die Michael Schumacher had met zijn team. Maar die relatie is meermaals getest aangezien Leclerc twee zeges verloor in acht dagen."