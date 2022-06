Voormalige F1-wagen Schumacher onder de hamer op Goodwood

Na afloop van een seizoen moeten de teams een nieuw doel vinden voor hun gebruikte Formule 1-wagens. Soms komt een auto te koop te staan en kunnen verzamelaars en andere geïnteresseerden hun slag slaan. Veel minder vaak komen klassieke wagens in de verkoop maar soms is dit wel het geval.

Van 23 juni tot 26 juni vindt het bekende Goodwood Festival of Speed weer plaats. Traditioneel gezien vindt er ook een veiling plaats waarbij regelmatig bijzondere auto's onder de hamer gaan. Ook dit jaar is dit weer het geval, op de veiling van Bonhams gaat namelijk ook een voormalige wagen van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher in de verkoop.

Op de veiling kan men namelijk bieden op een Benetton B193B, de wagen waarmee Schumacher in het seizoen 1993 reed. De gele wagen is gehuld in de bekende Camel-kleurstelling en men verwacht dat hij flink wat geld gaat opbrengen. De verwachting is dat de Benetton wordt verkocht voor een bedrag tussen de 1,1 en 1,6 miljoen pond. Het chassis dat in de verkoop gaat werd bestuurd door Schumacher en zijn toenmalige teamgenoot Riccardo Patrese.