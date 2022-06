Binotto gebruikt tegenslagen in voordeel: "Dit gaat ons sterker maken"

Het team van Ferrari is na enkele lastige jaren weer teruggekeerd aan de top. De Italiaanse renstal strijdt dit seizoen vooralsnog met Red Bull Racing om de kopposities en Charles Leclerc wist al twee races te winnen. Afgelopen weekend zat er wederom een zege in maar ging alles op strategisch vlak compleet mis.

In Monaco was thuisrijder Leclerc bezig met een sterke wedstrijd, hij en zijn teamgenoot Carlos Sainz gingen aan de leiding van de race. Ferrari maakte daarna echter een beslissende fout, beide coureurs werden tegelijkertijd naar binnen gehaald voor verse banden. De dubbele stop verliep goed maar stond niet op de planning. Leclerc en Sainz kwamen allebei vast te zitten achter een Red Bull en finishten als vierde en tweede.

Betreurenswaardig

De tegenvallende race zorgt vanzelfsprekend ook voor balende blikken bij Ferrari. Teambaas Mattia Binotto baalt mee en weet dat men een grote kans op een zege heeft weggegooid. Binotto zag tevens dat er voor het tweede weekend op rij een zege in de prullenbak verdween. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Het is heel erg teleurstellend als je de snelste auto hebt en de pole pakt, maar je niet wint. In Spanje gebeurde er iets compleet anders. Daar hadden we een betrouwbaarheidsprobleem. In Monaco waren er omstandigheden die het ons lastiger maakten en we hebben het niet goed gedaan bij het inschatten van situaties. Het is betreurenswaardig."

Sterker

Binotto wil de fouten en problemen echter niet als een zwakte gaan zien. De teambaas wil namelijk alle negatieve dingen gaan omzetten in iets positiefs. Dat deelt hij dan ook: "Ik ben er zeker van dat dit ons sterker gaat maken. We beseffen ons dat competitief zijn één ding is maar winnen echt een ander verhaal is. Dat laatste stuk is dan ook moeilijker. We zijn als team aan het leren en progressie aan het maken. Misschien kost dat meer tijd."