Wisselende reacties op statement Viaplay

De Formule 1 is sinds dit seizoen in Nederland te zien bij streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT kreeg in de eerste maanden bakken met kritiek over zich heen. Klanten ergeren zich bijvoorbeeld aan de vastlopende streams en de slechte beeldkwaliteit. De klachten zijn zelfs zo fors dat de Consumentenbond zich in de zaak mengt.

In een uitzending van het BNNVARA-programma Kassa ga de Consumentenbond Viaplay een week de tijd om met compensatie te komen. Gisteravond reageerde Viaplay met een statement op sociale media. Hierin riep de streamingsdienst klanten met klachten op om contact op te nemen met de helpdesk. Tevens gaf men aan de feedback zeer serieus te nemen.

De reacties op het statement van Viaplay zijn wisselend, meerdere mensen reageren opvallend positief terwijl er tevens een grote groep mensen woedend en cynisch reageren op de handreiking van de dienst in Scandinavische handen.

Geen klachten alles werkt perfect ga zo door 💪🏼 — Gaston (@Drazicnl) ___Escaped_link_6297dee6b35ec___

Dat de @Consumentenbond en @kassa_bnnvara ervoor nodig zijn om uw bedrijf zich aan de consumentenwet te laten houden (laten we hopen op 3 maanden compensatie) is eigenlijk best triest — Sam is een kat (@Samiseenkat1) ___Escaped_link_6297dee6b35ef___

Ik heb echt letterlijk geen problemen. De app op mn Samsung Smart TV werkt als een zonnetje. Spijtig dat er zo veel mensen technische problemen ondervinden. — Remco Welbers (@RemcoWelbers) ___Escaped_link_6297dee6b35f0___