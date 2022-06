Viaplay reageert op ultimatum Consumentenbond: "We nemen alle feedback serieus"

De Formule 1 is in Nederland sinds dit seizoen te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT werd begin dit jaar geïntroduceerd in Nederland en begon met hoge verwachtingen aan het jaar. Men introduceerde een compleet nieuw prestatieteam met nieuwe commentatoren en analisten. Maar na de eerste maanden zijn de reacties niet mals.

Veel klanten van Viaplay klagen steen en been over de problemen met de streams. Veel kijkers hebben last van haperingen, slechte beeldkwaliteit of niet werkende streams. De frustratie is dan ook hoog en op de sociale media regende het klachten. Het BNNVARA-programma Kassa gaf eerder deze week aandacht aan de problemen en in de uitzending kwam ook de Consumentenbond aan het woord.

Statement

De Consumentenbond was fel in hun kritiek en stelde Viaplay een ultimatum. De streamingsdienst kreeg een week de tijd om met een compensatievoorstel te komen. Het bleef een dag stil rondom de dienst van NENT maar gisteravond volgde er een reactie vanuit Viaplay zelf doormiddel van een statement op sociale media. In het statement roept men iedereen met klachten op om contact op te nemen met de dienst.

Feedback

In het statement geeft Viaplay aan dat men zich ervan bewust is dat er veel klachten zijn. De dienst spreekt zich in het statement zeer duidelijk over uit: "Wij zijn ons ervan bewust dat er klanten zijn die nog niet volledig tevreden zijn. Wij vinden dat zeer spijtig, we nemen daarom ook alle feedback serieus. Eén ontevreden klant is er namelijk één te veel. We vragen daarom iedere Viaplay-klant die problemen heeft ondervonden direct contact met ons op te nemen."