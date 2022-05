Inhaalkoning Gasly genoot: "We zijn een soort kunstenaars"

De beginfase van de Grand Prix van Monaco was een enorme chaos. De start van de race werd ruim een uur uitgesteld door de regenval en een stroomstoring. Toen de coureurs uiteindelijk de baan opkwamen begon de gok om de juiste banden gelijk een grote rol te spelen in de race.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly waagde als één van de eersten de gok met de inters. Op de banden met de groene wangen ging de Fransman daarna de strijd aan met de concurrentie. Gasly groeide uit tot de smaakmaker van de openingsfase van de race. Op haast onmogelijke plekken verschalkte hij Guanyu Zhou en Daniel Ricciardo in de krappe straten van Monaco.

Kunstenaar

Gasly werd uiteindelijk als elfde geklasseerd en liep dus de punten mis. Na afloop van de toch teleurstellende race keek Gasly bij Motorsport.com terug op zijn inhaalacties: "Het was nogal krap maar ik was zoveel sneller dan die andere gasten. Ik moest mijzelf gewoon kalmeren. Ik pakte ze enorm snel maar als ze gaan bewegen is er amper ruimte. Ik moest dus creatief zijn, uiteindelijk zijn we een soort kunstenaars en moeten we steeds nieuwe ideeën zoeken. Ik probeerde ongebruikelijke plekken te vinden en dat ging goed."

Kwalificatie

Gasly koos al eerste voor de inters en dat kwam hem duur te staan. De Fransman kwam regelmatig glibberend en glijden ik beeld. De AlphaTauri-coureur had zelf ook het idee dat de bandenkeuze niet bepaald slim was: "Ik moest het laten functioneren. Ik kan er ook weer wel van genieten. Het was een enorme uitdaging om grip te vinden maar ik moet zeggen dat het mij lukte. Helaas begonnen we te ver achteraan en betaalden we de prijs voor de slechte kwalificatie."