Stroomstoring veroorzaakte uitstel van start Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco was gisteren een grote chaos, vooral de start verliep bizar. Door de plotselinge regenval werd de start tweemaal uitgesteld. Om 15:16 ging de formatierondje uiteindelijk achter de safety car van start maar de regenval werd alleen maar ernstiger. De rode vlag kwam uit en na een uur vertraging ging de race van start.

Nu blijkt dat de race oorspronkelijk helemaal niet werd uitgesteld vanwege de heftige regenval, de FIA had namelijk te maken met een ander groot probleem. Men had namelijk te maken met een stroomstoring waardoor de startsystemen op de grid uitvielen. De hevige regenval was dus niet de hoofdreden van het uitstellen van de start. Meerdere coureurs gaven aan dat men gewoon van start kon gaan tijdens de bui, de stroomstoring zat dit dus dwars.

Staande starts

De stroomstoring had ook een gevolg voor de rest van de race. De storing was dan wel opgelost waardoor men kon starten achter de safety car maar er was besloten om geen staande starts te houden. Hierdoor werd de tweede herstart na de code rood, veroorzaakt door de crash van Mick Schumacher, ook een rollende start. Tevens was men van mening dat de rechterzijde van de grid te nat was en er daardoor een oneerlijk voordeel zou zijn voor de coureurs die aan de linkerzijde startten.

Verstappen

De Grand Prix verliep uiteindelijk zeer spectaculair en werd verrassend gewonnen door Sergio Perez. Zijn teamgenoot Max Verstappen werd derde en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. De Nederlander was één van de coureurs die zich op de grid afvroeg waarom er niet gestart werd. Over de boordradio sprak hij zijn ongenoegen uit en vroeg hij op sarcastische wijze of men wachtte tot het droog was.