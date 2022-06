Horner: "Toto Wolff is een ander mens dan ik ben"

Vorig seizoen botsten Christian Horner en Toto Wolff regelmatig. De twee teambazen van Red Bull Racing en Mercedes namen elkaar regelmatig te grazen in de pers. De Oostenrijker noemde Horner een 'hoofdrolspeler in een pantomime' en de Brit reageerde door te zeggen dat de 'vrouwelijke rol in een pantomime' misschien het beste bij Wolff past.

De spanning tussen de twee is dit seizoen merkbaar afgenomen, want op dit moment zijn ze vrijwel niet met elkaar in gevecht. De teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez werd gevraagd hoe hij zijn relatie met Toto Wolff ziet: "We zijn gewoon twee heel verschillende mensen. Onze prioriteiten liggen anders. Dat wil niet zeggen dat er geen respect is, maar we zijn verschillende persoonlijkheden."

Wat betreft de strijd van zijn team met Ferrari zegt Horner dat er nog steeds veel respect is, hoewel het nog vroeg in het seizoen is. "We zitten nog in de beginfase van het kampioenschap. Ik ben er zeker van dat het spannender zal worden naarmate het seizoen vordert, maar er is een groter respect tussen de twee teams dan met Mercedes vorig seizoen."

De uitspraken van Horner zijn van voor de race in Monaco. Na het protest van Ferrari zal er ongetwijfeld anders gedacht worden over de relatie en het respect tussen Ferrari en Red Bull Racing.