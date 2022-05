Sainz wil niet klagen maar geeft Williams de schuld van missen overwinning

Carlos Sainz startte als tweede achter teamgenoot Charles Leclerc. De Ferrari-coureurs hadden de eerste rij bezet na de kwalificatie maar de start werd uitgesteld door de regenval. Toen de race van start ging met meer dan een uur vertraging was het feest voor de fans en televisiekijkers.

De pitstops bleken cruciaal, vooral omdat Sainz tegen zijn team inging en aandrong om de regenbanden om te willen wisselen voor de droge banden en niet naar intermediates, zoals teamgenoot Leclerc wel deed. Het zorgde ervoor dat Leclerc van de eerste positie na de pitstops als vierde op de baan terecht kwam, en Sainz uiteindelijk achter Sergio Perez.

Dat lag aan de eerdere pitstop van Perez maar ook door een achterblijver die hem ophield nadat hij met de harde band de pitstraat uitreed, zo stelde hij zelf. Sainz zei tegen David Coulthard, die de interviews deed: "Het was een gekke race. We hebben alles goed gedaan wat we moesten doen. We bleven geduldig op de regenbanden, maakte de juiste keus om naar de slicks te gaan."

"Uiteindelijk kostte een achterblijver (Williams) mij de overwinning. Dat is echt enorm frustrerend, want als ik een schone ronde had na de pitstop zou ik verzekerd zijn van de overwinning."

Eigen keus

Coulthard komt terug op zijn beslissing om naar de slicks te gaan. Sainz: "Halverwege de race zag ik de droge lijn verschijnen. Toen realiseerde ik mij dat we direct naar de slicks moesten wisselen. Dat was de juiste beslissing want in feite leidde ik de race op dat moment. Ik ging de pits in voor de harde band, die altijd lastig is in de eerste ronde dat je erop rijdt, dus de eerste 12 bochten achter die achterblijver kostte mij een paar seconden en de overwinning, maar ik wil niet te veel hierover zeuren."