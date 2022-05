Sainz baalt na crash: "Weer zorgt een rode vlag ervoor dat we geen pole kunnen pakken"

Het was voorafgaand de kwalificatie in Monaco glashelder dat de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc de favorieten waren. De favorietenrol werd werkelijkheid want de Italiaanse renstal heeft de eerste startrij voor de race van morgen stevig in handen. Leclerc pakte de pole en teammaat Sainz werd tweede.

Sainz eindigde de kwalificatie in mineur. De Spaanse coureur was bezig met zijn snelle ronde toen vlak voor hem Red Bull-coureur Sergio Perez crashte in Portier. De Ferrari-coureur kon Perez niet meer ontwijken en crashte, hij gaf over de boordradio aan de gele vlaggen pas te hebben gezien. Eenmaal terug in de pits droop de teleurstelling van zijn gezicht af.

Crash

De crash van Sainz en Perez was vanzelfsprekend het belangrijkste gespreksonderwerp. Ook interviewer van dienst Giedo van der Garde wilde er alles van weten. Sainz deelde zijn perspectief: "Perez crashte vlak voor mij en ik was bezig met mijn vliegende ronde. Ik zag de gele vlag pas toen ik bocht 8 inkwam en ik moest remmen. Daarna probeerde ik hem zo goed mogelijk te ontwijken maar het is zonde. Alweer een jaar waarin de rode vlag ervoor zorgt dat we niet voor de pole kunnen gaan."

Pole

Het uitblijven van de pole is vanzelfsprekend een fikse teleurstelling voor de Spanjaard. Of het er echt inzat in de straten van Monaco was het volgens Sainz niet onmogelijk: "Ik denk dat het kon. We hebben een hele sterke pace en ik probeerde het op te bouwen voor de kwalificatie. We zullen het echter nooit weten dus het is onmogelijk om het te zeggen. Ik voelde mij goed in de auto vandaag."