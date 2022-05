Rosberg: "Max zit dit weekend niet lekker in zijn vel"

De vrijdagtrainingen liepen voor Max Verstappen niet zoals hij wilde. Voormalig F1-coureur Nico Rosberg viel op dat de Red Bull-coureur hierdoor niet lekker in zijn vel zit en het allemaal wat ongemakkelijk eruit zag. De regerend wereldkampioen werd in beide vrije trainingen op vrijdag verslagen door teamgenoot Sergio Perez, en teambaas Christian Horner zei dat de Nederlander tijdens de training moeite had met het insturen van de eerste bocht - Sainte Devote.

Perez en Verstappen waren ongeveer vier tienden van een seconde langzamer dan Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz in de tweede training na hun kwalificatie simulaties, waardoor Red Bull achterop lijkt te raken voor de pole position. Monaco is traditioneel een circuit waarop coureurs het tempo opbouwen om vertrouwen te winnen voordat ze een snelle ronde rijden, maar terwijl Verstappen nog steeds in de top vier zat in beide vrijdagtrainingen denkt Rosberg niet dat hij het ritme heeft gevonden dat nodig is om goed te presteren in Monte Carlo.

Op Sky Sports F1 zei de wereldkampioen van 2016: "Max was vrijdag een beetje de weg kwijt. Verslagen door zijn teamgenoot Perez, kon je zien dat hij zich gewoon nog niet op zijn gemak heeft gevoeld en dat is heel ongebruikelijk voor hem. Ik ben benieuwd of hij tijdens de derde training wel in zijn ritme kan komen."

Vorm Perez en ritme Verstappen

Volgens De Duitser kreeg hij te horen van insiders binnen Red Bull Racing dat Perez door zijn verbeterde vorm dit seizoen in staat is Verstappen regelmatiger uit te dagen. Hoewel Rosberg beaamde dat dat waar is, gelooft hij nog steeds niet dat de leider in het wereldkampioenschap gisteren op zijn volledige capaciteiten reed.

"Sergio is dit jaar over het algemeen veel dichterbij geweest. Hij zit er twee tienden vanaf in plaats van vorig jaar, toen het meer vijf tienden waren. Dat heeft hij geweldig voor elkaar gekregen met deze auto. Ik denk dat hij zich dit jaar meer op zijn gemak voelt met deze auto. Dus dat gaat hem goed af, maar ik denk dat Max niet op zijn positie stond waar hij normaal wel staat", aldus Rosberg.

Het zal een lastige klus worden voor Red Bull maar ook Verstappen om voor Ferrari te komen, zo weet de Duitser uit eigen ervaring. Hij ziet het dan ook niet met vertrouwen tegemoet: "Als je bijna een halve seconde achterstand hebt op de Ferrari's, dan gaat het moeilijk worden. Nogmaals, het draait allemaal om ritme dit weekend en voor hem is het een grote uitdaging om op zaterdag weer in dat ritme te komen."