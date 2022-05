Horner ziet Verstappen vechten: "Tijdens VT2 was hij niet zo blij met de auto"

Op de eerste dag van het Monegaskische Grand Prix-weekend maakten de teams van Ferrari en Red Bull Racing wederom de dienst uit. De twee teams waren weer snel maar Ferrari en kopman Charles Leclerc voerden het veld aan. De Monegask was voor zijn thuispubliek tweemaal de snelste.

Bij concurrent Red Bull moet men op zoek naar oplossingen. Het gat met Leclerc en Ferrari was immers nogal aan de groe kant en WK-leider Max Verstappen kende niet de beste vrijdag uit zijn loopbaan. Maar teamgenoot Sergio Perez was in beide trainingen wel aardig snel, hij was elke keer sneller dan zijn Nederlandse teamgenoot.

Motorstanden

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner moet eventjes gaan nadenken over het gat met de Italiaanse concurrent. De Brit verscheen na de training voor de camera van Sky Sports: "Tijdens de tweede training liet Ferrari zien veel snelheid te hebben. We weten niet met welke motorstanden ze reden maar ze zagen er zeer competitief uit. Er zijn duidelijk wat vlakken van onze bolide waar we wat beter kunnen doen. Laten wij eens gaan kijken of we morgen in de buurt van de Ferrari-tijden kunnen komen."

Niet blij

Horner zag eveneens dat Verstappen tijd moest toegeven op zijn teamgenoot Perez. Vanzelfsprekend weet de Brit wel waardoor dit komt: "Max heeft het op dit moment vooral lastig met de eerste bocht. We moeten dat gaan oplossen voor hem. We hebben wel wat set-up veranderingen geprobeerd maar Max was tijdens de tweede training niet zo blij met de auto. Checo had juist zijn vertrouwen snel gevonden en hij had een goede sessie."