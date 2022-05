Eccelstone opgepakt op Braziliaans vliegveld vanwege vuurwapen in bagage

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone laat sinds zijn vertrek uit de sport sporadisch nog van zich horen. De spraakmakende Brit is inmiddels 91 jaar en ondanks zijn hoge leeftijd zit hij zeker niet stil. Afgelopen woensdag wilde hij vanuit Brazilië terugvliegen naar Zwitserland, er was echter een probleem.

Toen Ecclestone woensdag met zijn privévliegtuig naar huis wilde vliegen hield de politie hem tegen. In de bagage van de Formule 1-legende werd namelijk een vuurwapen aangetroffen, hierop werd hij aangehouden. De Braziliaanse politie liet in een verklaring weten dat Ecclestone een LW Seecamp .32-vuurwapen bij zich had. De Brit werd meegenomen door de politie en leek zwaar in de problemen te zitten.

Volgens de lokale politie verklaarde de voormalige baas van de Formule 1 dat het wapen daadwerkelijk zijn eigendom was. Echter liet Ecclestone ook weten dat hij niet wist hoe deze in zijn bagage was beland. Uiteindelijk betaalde hij de borgsom van ongerekend ongeveer 1.180 euro, een schijntje voor de vermogende Brit, en mocht hij alsnog naar Zwitserland vliegen met zijn privévliegtuig.