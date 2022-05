Slechts één DRS-zone in Monaco

Dit weekend staat de wereldberoemde Grand Prix van Monaco op het programma. De race door de straten van het dwergstaatje is een parel op de kalender van de sport en er gebeurt altijd van alles. Aangezien het circuit zo bijzonder is moeten de heren coureurs rekening houden met het feit dat een aantal dingen iets anders gaan dan gewoonlijk.

Er is dit weekend dan ook maar één DRS-zone op het krappe stratencircuit. Het detectiepunt ligt 80 meter na bocht 16 en de vleugels mogen dan open 18 meter na bocht 19. Ook in de pitlane moeten de coureurs rekening houden met het feit dat het net iets ander gaat dan normaal. Ze moeten zich hier namelijk houden aan een snelheid van 60 kilometer per uur.

#MonacoGP Circuit Changes:

- There have been no changes of significance since thee last event.



PITLANE SPEED LIMIT:

- 60km/h in practice, qualifying and the race. pic.twitter.com/B4hYBCoLF3