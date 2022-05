Kvyat beschadigt bril Domenicali tijdens benefietwedstrijd

Gisteren speelden enkele Formule 1-coureurs een benefietwedstrijd tegen een allstar-team bestaand uit andere sterren. Onder andere Charles Leclerc en Fernando Alonso stonden aan de aftrap. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali speelde mee en verdedigde het doel van het Formule 1-team in Monaco.

Bij de tegenpartij deed voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat mee. Door de oorlog in Oekraïne kan de coureur dit jaar nergens racen maar voetballen tijdens de benefietwedstrijd kon wel. Hij had er zin in maar hij zag even Domenicali over het hoofd, het resulteerde in een kapotte bril voor de Italiaan.