Andretti wil Amerikaans talent de kans geven: "Wij willen die weg plaveien"

De ambities van Michael Andretti zijn torenhoog. De Amerikaan heeft nog steeds de intentie om met Andrettie Global de Formule 1 te betreden vanaf 2024. Het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, de huidige teams zien immers nogal wat financiële haken en ogen aan het plan.

Andretti blijft echter onverminderd ambitieus. De Amerikaanse racetelg wilde vorig jaar al Sauber overnemen maar dat plan mislukte. Nu wil hij het dus met zijn eigen team proberen en was hij twee weken geleden aanwezig in Miami om met wat kopstukken van de sport te babbelen. Groen licht voor zijn team is er echter nog steeds niet.

Amerikaans

Steeds meer begint Andretti zijn plannen voor de toekomst te delen. De Amerikaanse ex-coureur wil namelijk landgenoten de kans geven. Tegenover Motorsport.com legt hij zijn plannen uit: "We willen een echt Amerikaans team zijn dat voor de toekomst Amerikaanse coureurs ontwikkelt. Er is niemand die dat op dit moment doet, wij willen dat zijn. Voor een Amerikaanse coureur is er geen weg naar de Formule 1, die is er simpelweg niet. Wij willen die weg plaveien."

Herta

Eén coureur voor het mogelijke Formule 1-team van Andretti staat in ieder geval al vast. Het lijkt er namelijk op dat Indycar-coureur Colton Herta dan mee gaat naar het wereldkampioenschap Formule 1. Andretti is zeer lovend over Herta: "Hij hoort nu echt in de Formule 1 te rijden. Hij heeft het juiste talent maar hij had te weinig geld, hij ging daarom terug naar de VS. Daar doorliep hij de Amerikaanse route. Ik wil kinderen vanuit de karts een pad bieden waarmee ze de Formule 1 kunnen bereiken."