Liberty CEO Greg Maffei veegt de vloer aan met Bernie Ecclestone

Wie dacht dat voormalig CEO van de Formule 1 Bernie Ecclestone, monddood gemaakt zou zijn door de huidige leiding van de Formule 1, Liberty Media, komt bedrogen uit. Greg Maffei vond het in Miami nodig om nog eens wat oud zeer uit de beerput te trekken.

Zoals de meeste fans weten was de Formule 1 onder Eccelstone een vrijwel klinische aangelegenheid waarbij de sport centraal moest staan. Sinds de overname van Liberty Media is Formule 1 wereldwijd populairder geworden en is ook het totaal concept aangepast. Dit alles is een aantal jaar geleden ingezet en dat tegen de zin van Ecclestone.

Waar Ecclestone in het verleden alle beeldmaterialen in eigen beheer had en niets moest weten van Social Media, gooide Liberty het op een andere koers. Formule 1 moest er volgens de Amerikanen 'voor iedereen' zijn. Daarnaast wilde Liberty een markt veroveren die Ecclestone nooit heeft weten te veroveren, de Amerikaanse markt.

Waar Ecclestone dacht dat hij via Indianapolis kon doorbreken, besloot Liberty het anders te doen. Zelfs de ultieme droom van Ecclestone, rijden onder de skyline van New York, bleek onmogelijk. De lijntjes waren door Herman Tilke getrokken, de parkeerplaats in de haven was met de grond gelijk gemaakt, maar de Grand Prix kwam er nooit.

Hierin is Liberty wel veel doortastender bezig geweest. Het kwam met Miami en komt volgend jaar met Las Vegas. Juist, het Las Vegas waar Bernie ook jaren mee bezig is geweest. Bernie wilde dolgraag, maar de Hotel eigenaren staken er een stokje voor om de man die alles in eigen beheer wilde houden, financieel te spekken.

Greg Maffei, die bekend staat om zijn bekoelde relatie met de voormalig tweedehands auto-verkoper, kwam in Miami met de volgende uitspraak. "Bernie kan lullen wat hij wil over Formule 1 in Amerika, maar wij zijn hier in Miami en dat is wat iedereen wil."

Toto Wolff, teambaas bij Mercedes, voegde er aan toe: "Ik denk dat Bernie echt de basis heeft gelegd voor de huidige Formule 1. Hij heeft dat geweldig gedaan, maar de huidige eigenaren hebben Formule 1 naar een 'next level' gebracht.