Perez niet tevreden in Miami: "Ik zat ik een geweldige positie"

Red Bull Racing kende een perfecte zondagmiddag in Miami. De Oostenrijkse renstal zag Max Verstappen voor de tweede keer op rij winnen. De Nederlander nam zo revanche na zijn slechte start van het weekend, op vrijdag kwam hij amper in actie na een aaneenschakeling van problemen.

Het feest had voor Red Bull nóg groter kunnen zijn. Ook tweede coureur Sergio Perez reed namelijk een goede race en werd vierde. De Mexicaan probeerde in de slotfase Carlos Sainz nog te verschalken voor de derde plek, zijn pogingen mislukten echter. Daarnaast had Perez ook nog een probleempje waardoor hij snelheid tekort kwam en zelfs eventjes bang was voor een uitvalbeurt.

Winnen

Perez was na afloop dan ook redelijk teleurgesteld. De Mexicaan had namelijk het gevoel dat er veel meer in het vat zat in Miami Gardens. Na afloop sprak hij bij Motorsport.com zijn teleurstelling uit: "Ik bevond mij in een geweldige positie. Maar helaas kon ik met DRS niet dichter bij Sainz komen. Ik kwam op het rechte stuk teveel tekort. Ik was uit alle macht aan het pushen om hem bij te houden in de bochten. Maar mijn banden raakten oververhit, toen ik een kans zag besloot ik hem te grijpen. Jammer genoeg was het te vies naast de racelijn. Met een normaal werkende motor was een overwinning mogelijk."

Problemen

De Mexicaanse coureur kon na de race zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen. Hij had op veel meer gehoopt en wil dat zijn team gaat kijken naar de problemen: "We moeten echt hard werken want we hebben elke keer weer een ander probleem. Gelukkig kon ik de race wel uitrijden maar ik dacht op een bepaald moment echt dat het erop zat. Het is dus goed dat het uiteindelijk toch is gelukt."