Hamilton ergerde zich aan pitstop-vraag: "Ik heb de data en informatie niet"

Lewis Hamilton kende een aardige race in Miami. De zevenvoudig wereldkampioen startte ver voor zijn teamgenoot George Russell maar kwam uiteindelijk achter hem als zesde over de finish. Het was een moeilijke en chaotische race voor de ervaren coureur van het team van Mercedes.

Bij de start van de race eindigde zijn avontuur al bijna. In de eerste bochtencombinatie kwam hij in aanraking met Fernando Alonso maar kon hij wonder boven wonder zijn weg vervolgen. Wel liet Hamilton na afloop aan Sky Sports weten zich daarna niet op zijn gemak te voelen: "Ik weet het niet zeker maar de auto voelde daarna heel anders aan. Hij voelde anders aan dan in de rondes naar de grid. Ik weet zeker dat ze er nog naar gaan kijken, waarschijnlijk heeft het te maken met het gewicht in de bochten."

Pitstop

Tijdens de safety car-periode stond zijn pitcrew klaar voor een pitstop. Mercedes liet de keuze echter afhangen van de observaties van Hamilton. De Brit was daar op zijn beurt niet geheel tevreden mee: "In dat scenario vertelt het team dat het mijn keuze is. Ik heb echter niet alle informatie en data tot mijn beschikking om die keuze te maken. Dat is hun werk, dus maak de keuze voor mij als je de details hebt. Ik vertrouw daarvoor op de jongens maar vandaag gaven ze die aan mij. Ik begreep er niets van maar we pakten goede punten en de betrouwbaarheid was goed."