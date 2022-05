Ocon furieus op FIA na crash: "Onacceptabel, was een klap van 51 G"

Esteban Ocon was de grootste pechvogel van de zaterdag in Miami. De Franse Alpine-coureur crashte fors in de derde vrije training en het chassis raakte beschadigd. Hierdoor kon Ocon niet deelnemen aan de kwalificatie en start hij vanavond helemaal achteraan in de eerste Grand Prix van Miami.

Ocon crashte gister in bocht 14, op precies dezelfde plek waar Carlos Sainz vrijdag ook al crashte. In beide gevallen was de klap keihard en was de schade groot. De coureurs crashten allebei vol op een betonnen muur en daar waren ze niet bepaald blij mee. De wedstrijdleiding krijgt fikse kritiek vanuit de coureurs.

Impact

Esteban Ocon moest na zijn crash naar het medical centre om zich te laten nakijken. Alles was oké maar Ocon was boos, de impact was namelijk enorm en dat was niet nodig. Tegenover Motorsport.com is hij heel kritisch: "Het is echt onacceptabel, het was een klap van 51G. Het had helemaal niet zo'n impact moeten zijn. Toen Carlos gisteren klaagde bij de wedstrijdleiding luisterden wij allemaal. Er is niets mee gedaan!"

Veiligheid

Ocon en zijn collega's pleiten voor het plaatsen van een tecpro barrier in de gewraakte bocht. De Fransman vindt het werkelijk belachelijk: "Er was een discussie gisteravond. Carlos zei dat de impact te hard was. Vandaag voelde ik het ook, het is waarschijnlijk de zwaarste klap uit mijn loopbaan. Gisteren deed Carlos zich pijn, vandaag was ik aan de beurt. De FIA moet beter zijn best doen voor onze veiligheid. Het is het belangrijkste dat wij kunnen racen, ik kan morgen racen."