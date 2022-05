Uitslag kwalificatie Miami: Leclerc pakt pole, Verstappen maakt kostbaar foutje

De eerste kwalificatie in Miami zit erop. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens was de pole position een prooi voor Charles Leclerc. Morgen deelt hij de eerste startrij met Carlos Sainz, hij kwalificeerde zich als tweede. Achter dit duo werd de derde tijd gereden door Max Verstappen.

Q1

De Haas-coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen trapten de eerste kwalificatiesessie af in Miami. Al snel volgden ook hun collega's op het nerveuze circuit. Ferrari was het eerste topteam op de baan. Toch was het Red Bull Racing dat de eerste snelle tijden noteerde. Ferrari had al snel een antwoord en Charles Leclerc dook als eerste onder de 1:30:00. Achterin het veld was het eveneens dringen geblazen. Lewis Hamilton hield het wederom lang spannend. De zevenvoudig wereldkampioen redde de boel in de laatste minuten van de sessie. Esteban Ocon kwam helemaal niet in actie dankzij zijn crash in de laatste training. Ook Guanyu Zhou viel af doordat hij vast kwam te zitten in het verkeer. Ook Magnussen, Alexander Albon en Nicholas Latifi vielen af.

Q2

Ook de tweede kwalificatiesessie in Miami verliep zonder al te grote problemen. Mick Schumacher kwam wederom als eerste de baan op en opvallend genoeg kwamen ook de topteams direct naar buiten. Aan kop was het wederom spannend maar daarachter was het niet saai. George Russell was dit maal de Mercedes-man met problemen en kwam bijna in de problemen. Ook zijn tweede poging was niet fantastisch. Heel even mocht hij hopen maar op pijnlijke wijze werd 'Mr. Saturday' uitgeschakeld. Teammaat Lewis Hamilton ging wel door. Ook andere sterke coureurs vielen af naast Russell nam men namelijk ook afscheid van Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher. Voor Schumacher is het een schrale troost, voor het eerst was hij sneller dan zijn teamgenoot.

Q3

Iedereen ging in de derde kwalificatiesessie direct de baan op in Miami Gardens. De heren coureurs wisten dat het lastig ging worden, het verkeer speelde immers een belangrijke rol op de krappe baan. In de eerste run maakte de toppers het direct zeer spannend voor de fans. Verstappen, Leclerc en Sainz zaten zeer dicht bij elkaar en het was hoogstens onduidelijk wie de handschoen zou oppakken. Sainz verbaasde daarna iedereen in de eerste sector in zijn tweede run. Hij was bloedsnel maar moest in de tweede en derde sector wat toegeven. Teammaat Leclerc vloog op zijn beurt, de Monegask kon de pole position ruiken. Alleen Max Verstappen kon hem nog tot last zijn maar dat liep in de soep. De Nederlandse Red Bull-coureur maakte een klein foutje en moest in de ankers. De seconden tikten weg en er was geen tijd meer voor de Nederlander. Hij moest genoegen nemen met de derde plek.