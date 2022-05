F1-baas wil minimum gewicht voor auto's naar beneden hebben

Stefano Domenicali geeft toe dat hij het almaar toenemende gewicht van Formule 1-wagens wil terugdringen. Na de recente vergadering van de F1-commissie bevestigde de FIA de doelstellingen van de organisatie om 'de afmetingen van de auto's te verminderen' en 'het gewicht van de auto's te verminderen of te beperken' in 2026.

Het minimumgewicht van de auto's lag ooit tussen de 500 en 600 kilo, maar dat is de afgelopen jaren opgelopen tot een ongekende 798 kilo op het moment dat de reglementen voor 2022 werden gewijzigd.

F1-baas Domenicali geeft toe dat dat niet ideaal is. In gesprek met Sky Italië zegt de Italiaan: "Vroeger dachten we bij F1 aan lichte auto's. De verhouding tussen gewicht en vermogen is altijd een bepalende factor geweest. Het is duidelijk dat vandaag de dag, tussen de hybridisering en de veiligheidssystemen, gewicht een kwestie is die ik graag beter zou kunnen beheersen om de coureurs een lichtere auto te geven. Maar daar is een grote toverstaf voor nodig."

Hij belooft ook een dunne lijn te bewandelen tussen het brengen van de Formule 1 naar nieuwe en lucratieve markten zoals de VS en China zonder de banden met Europa volledig te verbreken. "De innovatieve push die we brengen met nieuwe promotors is ook een push voor de traditionele Europese promotors om te groeien en te evolueren," zei Domenicali. "Praten over de geschiedenis is niet langer genoeg."