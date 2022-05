Wolff tempert verwachtingen over updates: "Soort live experiment"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De bolide van de Duitse renstal kampt met de nodige problemen en ze komen snelheid tekort ten opzichte van koplopers Ferrari en Red Bull Racing. In Miami wil men graag weer beter voor de dag komen.

Mercedes neemt dan ook enkele updates mee naar het gloednieuwe circuit in de staat Florida. Men zoekt vooral naar een oplossing om van de porpoising-problematiek af te komen. De bolides van Lewis Hamilton en George Russell hebben zeer veel last van het gehobbel, ze ondervinden ook op fysiek vlak nogal wat hinder van de problemen.

Experiment

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet echter nog niet of de updates in Miami überhaupt effect gaan hebben. De Oostenrijker maakt zich aardig wat zorgen en die deelt hij met Motorsport.com: "We proberen een oplossing te vinden, eentje die niet alleen het gehobbel verwerkt. We kunnen de vloer wel stijver maken maar dan verliezen we downforce. Wel wordt de wagen er stabieler door maar dat is niet de richting die we op willen gaan. Aangezien testen niet is toegestaan is elk weekend jammer genoeg een soort live experiment."

Trail and error

De problemen met de porpoising zijn een echt hoofdpijndossier voor Wolff en zijn mensen. De problemen zijn namelijk zeer lastig na te maken waardoor alles een vraagteken blijft. "We kunnen het stuiteren niet nabootsen in de windtunnel. Daarom is het net als vroeger 'trail and error'. Wat werkt er in de praktijk? We kijken daarom naar de verschillende opties waarvan wij denken dat ze de problemen voor de lange termijn kunnen oplossen zonder dat we downforce verliezen door de auto te verhogen of de vloer te verstevigen. Dit weekend komen er updates. De ware performance zal echter niet direct te zien zijn."