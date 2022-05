Berger spreekt over Imola 1994: ''Dat was mijn laatste oogcontact met hem''

Gerhard Berger en Ayrton Senna waren teamgenoten vanaf 1990 tot en met 1992 bij McLaren. De huidige teambaas van de DTM werd gevraagd wat hij het laatste herinnerde van de Braziliaan.



''Dat was toen we naar de startgrid gingen, ik denk dat hij op de eerste rij zat of misschien op pole met de Williams en ik stond net achter met de Ferrari", vertelde Berger. "Als Ferrari-coureur ben je de held in Imola en ik herinner me dat de mensen allemaal schreeuwden.''



Het laatste contact wat Berger had met zijn voormalige teamgenoot was in de cockpit, vlak voor de start. "Ik was uit de auto en hij zat nog in de auto, en ik herinner me dat ik naar hem keek en hij lachte."

De Oostenrijker had het idee dat Senna hem toelachte omdat Berger werd toegejuicht door de rode menigte. "Omdat ik blij was geweest als het iets goeds voor hem was en hij blij was geweest als iets goed voor mij was", voegde Berger eraan toe."Dat was mijn laatste oogcontact met hem."