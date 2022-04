Rosberg snapt niks van spinnende Leclerc: ''Mijn hemel!''

Voormalig F1-coureur Nico Rosberg snapt niks van het gretig3 rijgedrag die Charles Leclerc liet zien tijdens afgelopen Grand Prix in Imola. "Als je vecht voor een kampioenschap tegen Max Verstappen, kun je jezelf niet toestaan ​​om daar te spinnen als je alleen rijdt", zei de wereldkampioen van 2016 tegen Sky Sports.

De Duitser gaat verder met zijn kritische betoog. "Ik bedoel, ja, hij jaagde op [Sergio] Perez, maar de druk lag bij de Mexicaan, niet op Charles, dus om zo te spinnen, mijn hemel, hij moet dat vermijden voor de rest van het seizoen als hij het kampioenschap wil winnen.''

Leclerc werd uiteindelijk zesde door zijn fout. De Ferrari-coureur nam na afloop de volledige schuld op zich en had met P3 genoegen moeten nemen. "Ik geloof dat de spin vandaag niet had mogen gebeuren, ik bedoel, dit was het beste wat ik kon doen," zei hij. "We hadden niet veel meer snelheid en ik was te gretig en ik betaalde de prijs ervoor en verloor zeven potentiële punten in vergelijking met mijn derde plaats waar ik eerder reed, dus het is jammer.''

"Het zijn zeker zeven punten die waardevol zijn aan het einde van het kampioenschap en dit mag niet meer gebeuren", benadrukte de Monegask nogmaals, die al voorafgaand aan deze wedstrijd aangaf nog fouten te zullen maken dit seizoen.