Milieuorganisatie in hoger beroep tegen stikstofvergunning Dutch GP

De Dutch Grand Prix heeft dinsdagmiddag opgelucht ademgehaald. Volgens de rechtbank in Haarlem mankeert er niks aan de stikstofvergunning en kan het grootschalige sportevenement in september gewoon doorgaan. Mobilisation of Environment (MOB) legt het besluit van de rechter niet naast zich neer en blijft volhouden dat de stikstofberekening niet deugt. De milieuorganisatie gaat de uitspraak opnieuw aanvechten.

''We hebben de rechtbank zojuist horen zeggen dat de stikstofbe­re­ke­ning niet relevant zou zijn. Maar waarom heeft de rechtbank dan de Stichting Advisering Bestuurs­recht­spraak aan het werk gezet?'', aldus jurist Valentijn Wösten die namens de MOB spreekt.

''Dit gaat een hoger beroep worden bij de Raad van State en naar alle waarschijnlijkheid ook een verzoek om een voorlopige voorziening. Dat betekent dat we medio mei of juni een voorlopig oordeel hebben van de hoogste bestuursrechter, met het oog op de Formule 1 in september."