Wolff over opmerkelijke boordradio: "Ik moet hem beschermen"

Toen Mercedes-coureur Lewis Hamilton als dertiende over de meet kwam, had Toto Wolff opmerkelijke troostende woorden voor zijn stercoureur via de boordradio. De Oostenrijker maakte excuses en beweerde dat de W13 onbestuurbaar was en niet aan de verwachtingen voldeed. Dit terwijl aan de andere kant van de garage George Russell met P4 San Marino verliet.

Toto Wolff verklaart de verzachtende woorden voor de zevenvoudig kampioen. "'Ik moet hem beschermen. Het is niet zijn dieptepunt", vertelde Wolff tegen verslaggevers. “Het is het dieptepunt van de presentatie van de bolide."

Wolff blijft volharden dat Hamilton weinig debet heeft aan het resultaat. "De man is de beste coureur ter wereld en hij heeft geen machine en uitrusting om te kunnen presteren", voegde de Oostenrijker toe. "In zekere zin is het zelfs niet relevant of je achtste, twaalfde, vijftiende wordt, het maakt niet uit, het is allemaal slecht."

De droom om de achtste titel te halen en daarmee op eenzame hoogte te staan, heeft Hamilton al laten varen. Wolff twijfelt ondanks deze teleurstelling niet aan zijn motivatie. "Hij gaat het team helpen om zichzelf op orde te krijgen en we blijven bij elkaar in goede en slechte tijden en vandaag was zeker een zeer slechte dag."