Omgeving circuit Miami aangekleed met jachtschepen in droge haven

Over iets minder dat twee weken maakt de Grand Prix van Miami zijn debuut op de Formule 1-kalender. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens is inmiddels zo goed als af en men is nu bezig met de aankleding van de baan. Het gloednieuwe circuit loopt over een voormalige parkeerplaats maar als het goed is valt dat straks niet op.

De organisatie kleedt de omgeving van het circuit namelijk aan met allerlei speciale onderkomens voor fans en VIPs. Ook worden de uitloopzones in fleurige kleuren geverfd en de staan de meeste tribunes al klaar. De meest bijzondere plek langs de baan is zonder twijfel de jachthaven, opvallend aangezien er in geen velden of wegen een riviertje of zee te bekennen is.

Op sociale media gaan dan ook al foto's rond van de haven in aanbouw. De jachtschepen liggen al langs de baan maar water is nog nergens te zien. Het is dan ook maar afwachten of de boten over anderhalve week in het water liggen of dat men een visueel trucje heeft bedacht.