Leclerc schuldbewust: "Ik heb daarvoor de prijs betaald"

Charles Leclerc begon de sprintrace van vanmiddag vanaf de tweede plek maar kon de Tifosi in Imola al vroeg laten juichen. De Monegaskische Ferrari-coureur stak zijn rivaal Max Verstappen bij de start voorbij en hield de kop lang vast. In de slotfase ging het echter toch nog mis voor Leclerc.

Verstappen kwam steeds dichterbij en in de laatste paar rondjes stond de druk er vol op bij Leclerc. De Monegask moest verdedigen maar vlak voor het einde moest hij de handdoek in de spreekwoordelijke ring gooien. Verstappen haalde hem in en de sprintwinst ging naar de Nederlander. Leclerc start morgen de normale race vanaf de tweede plaats.

Pushen

Leclerc had tijdens de race zijn plannetje voor de slotfase al helemaal in zijn hoofd. Het ging echter niet zoals hij had gehoopt en daar is hij eerlijk over. De Ferrari-coureur sprak zich uit tegenover Sky Sports: "Ik pushte keihard aan het begin van de race en ik probeerde niet kwetsbaar te zijn tegenover Max en zijn DRS. Ik heb het gevoel dat ik de prijs daarvoor heb betaald aan het einde van de race. Ik had het idee dat ze meer hadden vandaag."

Data

Gelukkig voor Leclerc zijn er morgen weer volop kansen. De WK-leider gaan alles eens eventjes rustig bekijken met zijn manschappen zodat hij morgen zijn strijd aan kan gaan. "Ik denk dat de data van vandaag ons kan helpen bij het maken van de juiste beslissing voor morgen. Dat gaat dan over of we gaan voor een hardere compound maar ik weet dat nog niet zeker. We gaan eerst de data bekijken en dan de juiste beslissing nemen."