P9 in kwalificatie flinke opsteker voor Vettel: "Een geweldig resultaat"

Een illegaal scooterritje op het circuit bij de Australische Grand Prix was tot dusver het enige hoogtepunt voor Sebastian Vettel dit seizoen. Maar de negende plaats tijdens de verregende kwalificatie op vrijdag in Imola bracht daar verandering in.

Vettel beseft echter heel goed dat deze prestatie uit de toon valt in vergelijking met de andere kwalificaties. "Ik denk dat het voor iedereen veelbewogen was, dus we pakken deze mogelijkheid", zei Vettel tegen Formula1.com. "Natuurlijk weten we dat we ons hebben gekwalificeerd waar we normaal niet zouden horen."

De viervoudig kampioen verklaart hoe hij het flikte in de listige en wisselende omstandigheden. "Ik kwam wat traag op gang, maar ik had wat meer tijd nodig met de auto om een ​​gevoel te krijgen in Q1 en Q2. Maar toen het er toe deed, was het er, en de eerste run van Q2 was goed, wat cruciaal was om naar Q3 te gaan."

De plaatsing voor het laatste segment smaakte naar meer, maar verliep iets wat teleurstellend volgens Vettel. “In Q3 zou het leuk geweest zijn om een ​​goede ronde te hebben gehad. Ik ging bij de tweede poging een beetje wijd in bocht 2, maar vanaf daar waren het allemaal rode vlaggen", doelt Vettel op alle neutralisaties die werden veroorzaakt door crashende en geparkeerde bolides.

"Een beetje een anti-climax om te eindigen, maar over het algemeen een geweldig resultaat voor ons. De eerste keer voor ons in Q3 dit jaar. De eerste keer dat beide auto's dit jaar in Q2 rijden, dus tot nu toe gaat het goed."

Vettel begon het jaar met veel misfortuin. De viervoudig kampioen miste door corona de eerste twee Grand Prix' en in Australië had de Duitser motorproblemen en crashte in de vrije training en wedstrijd.