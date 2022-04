Uitslag kwalificatie Emilia Romagna: Verstappen pakt pole onder de gele vlag

De startopstelling voor de sprint van morgen is bepaald. Op het circuit van Imola pakte Max Verstappen de pole position. In de natte omstandigheden werd de tweede tijd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter werd de derde tijd gereden door Lando Norris, hij deelt morgen de tweede startrij met Kevin Magnussen .

Q1

Na een regenachtige dag moesten de coureurs de baan op voor het eerste kwalificatiedeel. Het circuit in Imola was ondertussen dusdanig opgedroogd dat de meeste coureurs het wel aandurfden om op slicks naar buiten te gaan. De Alfa Romeo's, Mercedessen en Mick Schumacher gingen als eerste de baan op.

Bij Mercedes en Red Bull Racing besloot men in eerste instantie te kiezen voor inters maar al snel switchten ook zij naar de softs. Het begon inmiddels snelle tijden te regenen, maar ook onderdeeltjes. De achterrem van de Williams van Alexander Albon stond in de brand en ontplofte. Hierdoor kwam de rode vlag uit. Toen de sessie werd hervat vlogen de meeste coureurs over de baan. Iedereen verbeterde zich en hierdoor kwam Mercedes wederom in de problemen. Hamilton en Russell gingen net op tijd toch nog snel genoeg waardoor ze eliminatie ontliepen. Dat gold niet voor Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Esteban Ocon en Albon.

Q2

Het was direct druk op de baan bij het begin van de tweede kwalificatiesessie. De teams hadden namelijk een blik geworpen op de radar en daar zeg men opnieuw regen. De meeste coureurs moesten dan ook direct snel zijn in hun eerste stint. Carlos Sainz was in zijn Ferrari de eerste en meteen ook de snelste. Alleen Max Verstappen was sneller dan de Spanjaard maar daarna kwamen de problemen. Sainz crashte en de rode vlag kwam uit. Tijdens de code rood begon het te regenen en dat betekende het waterloo voor Mercedes. De recordkampioen zag beide coureurs afvallen. Naast Hamilton en Russell vielen ook Mick Schumacher, Guanyu Zhou en Lance Stroll af.

Q3

Ook in het derde kwalificatiedeel was het direct druk op de baan. Fernando Alonso kwam als eerste de baan op maar had al snel moeite met de natte baan. De Spanjaard ging wijd maar hield zijn bolide uit het grind. Even later vond Kevin Magnussen zich wel terug in de grindbak. De overijverige wedstrijdleiding besloot er gelijk een rode vlag uit te gooien. Magnussen had zijn wagen echter aan de praat gehouden en kon weer verder. De sessie werd al snel hervat en Verstappen noteerde een snelle tijd. Tijdens zijn snelste ronde hing er echt dubbel geel, Valtteri Bottas was namelijk stilgeval en daar was de rode vlag weer. Het begon harder te regenen en een snellere tijd werd lastig. Het werd alleen maar moeilijker toen Norris rechtdoor schoot en moest opgeven. De rode vlag kwam wederom uit en niemand kon zijn tijd verbeteren. Dat betekende pole voor Verstappen, voor Leclerc.