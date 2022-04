Verstappen zet wk-aspiraties eventjes opzij: "Voorlopig bekijken we het race voor race"

Na twee weken rust stapt Max Verstappen dit weekend weer in zijn RB18. In San Marino hoopt de regerend wereldkampioen de teleurstelling van Australië weg te spoelen. "Ik kijk ernaar uit om weer te racen op Imola", zegt de 24-jarige coureur op zijn eigen website.

De vierde ronde van het F1-wereldkampioenschap is op twee punten anders dan de voorgaande drie. Voor het eerst racen de F1-piloten binnen de Europese grenzen en is het programma gevuld met een sprintrace die veel punten kan opleveren. Nadeel is wel dat de coureurs weinig oefentijd krijgen. Verstappen zegt over het aangepaste weekend: "Dit is natuurlijk de eerste sprintrace van het jaar, dus het is belangrijk om het maximale uit de eerste vrije training te halen, dus om goed te begrijpen welke afstelling nodig is voor de kwalificatie op vrijdag."

Na een puntloos weekend in Bahrein en Australië, haalt Red Bull Racing alles uit de kast om net zo succesvol te zijn zoals in Saoedi-Arabië. Verstappen heeft er ieder geval vertrouwen in: "Het team ter plekke en op de fabriek in Milton Keynes werkt ongelooflijk hard. Hopelijk hebben we een probleemloos weekend en scoren we als team flink veel punten."

De achterstand op kampioenschapsleider Charles Leclerc is fors en de Ferrari van de Monegask loopt als een tierelier. Ondanks een veelvoud aan races nog voor de boeg, denkt Verstappen eventjes niet aan het prolongeren van zijn titel. "Voorlopig bekijken we het race voor race en zien we wel waar we uitkomen", eindigt de Nederlander nuchter.