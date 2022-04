Marko waarschuwt concurrentie en hint op updates

Het team van Red Bull Racing wil na een lastige seizoenstart dit weekend sportieve wraak nemen. Dit weekend trekt het Formule 1-circus immers naar Imola waar men eveneens een sprintkwalificatie afwerkt. Dat betekent dat er dit weekend heel erg veel punten kunnen worden gepakt.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kan de punten goed gebruiken. De Nederlandse coureur heeft een snelle auto maar de betrouwbaarheid laat nog ernstig aan de wensen over. Verstappen viel dan ook in twee van de eerste drie races uit en daardoor is zijn achterstand op de concurrentie nogal fors. In Imola moet daar verandering in komen voor de Nederlander.

Moeilijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt in ieder geval met gemengde gevoelens naar het aanstaande weekend. De Oostenrijker maakt zich immers nogal wat zorgen over de aanstaande sprintrace. Tegenover zijn landgenoten van ORF is hij duidelijk: "Het gaat moeilijk worden in Imola. We hebben een sprintweekend en dat betekent dus ook dat we maar één training hebben voor de start van de kwalificatie. We hebben nu een achterstand van 46 punten maar we hebben nog twintig races te gaan. Het valt dus nog wel mee hoor."

Risico's

Maar Marko toont zich nog wel bijzonder strijdbaar. De Oostenrijker geeft namelijk aan dat zijn team alles behalve rustig aan gaat doen in Imola. Hij geeft zelfs een kleine verrassing prijs: "We hebben besloten dat we dit weekend gaan aanvallen! We gaan allerlei risico's nemen. Als alles naar wens verloopt dat implementeren we maar ook gelijk een update. Wij zijn immers geen accountants. We willen overwinningen halen en ook presteren. Het gaat heel erg lastig worden maar we nemen de risico's!"