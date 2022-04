Häkkinen ziet worsteling Hamilton: "Hij zal zich afvragen of hij ergens anders naartoe moet"

Afgelopen seizoen vocht Lewis Hamilton nog op wervelende wijze om de wereldtitel, dit jaar is alles echter anders. De zevenvoudig wereldkampioen heeft de grootste moeite met Mercedes en is veroordeeld tot gevechten vooraan het middenveld. De koplopers van Red Bull Racing en Ferrari zijn voorlopig nog uit zicht.

Hamilton wordt daarnaast ook nog eens verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam in Saoedi-Arabië ook niet door Q1 en zijn lichaamstaal sprak na afloop meer dan boekdelen. Het is overduidelijk dat een recordbrekende achtste wereldtitel voorlopig nog niet aan de orde is voor de Brit met de goedgevulde prijzenkast.

Ramp

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen ziet de worstelingen van Hamilton en regerend constructeurskampioen Mercedes. De Fin beschrijft de situatie in zijn Unibet-column: "Het is een lastige situatie maar voor Hamilton alleen maar erger. Russell komt van een team waarbij hij maar weinig successen kon boeken in de races. De prestaties van de Mercedes zijn alleen maar nieuw voor hem en alles zal super goed voelen. Voor Hamilton is het dan weer een ramp en die wordt alleen maar groter doordat Russell voor hem rijdt."

Toekomst

Häkkinen probeert als voormalig coureur in het hoofd van Hamilton te kijken. De Fin kan niet anders dan concluderen dat Hamilton nu over zijn toekomst nadenkt. "Het natuurlijke proces van een coureur start nu. Hij zal zich nu afvragen of hij ergens anders naartoe moet. Het is gewoon een feit dat die gedachte zich op een gegeven moment aandient. Hij rijdt al jarenlang voor Mercedes en hij won meerdere wereldtitels. Nu de dingen niet meer zo goed gaan als voorheen zal hij gaan nadenken over zijn toekomst."